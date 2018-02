Od marca možnost plačila državi brez dodatnih stroškov

Ljubljana, 23. februarja - Od 1. marca bo več kot 500 različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na 11 lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila, so sporočili z ministrstva za finance.