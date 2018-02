Število letalskih nesreč lani nižje

Montreal, 25. februarja - Indeks nesreč komercialnih letal, ki predstavlja število nesreč na milijon letov, je lani znašal 1,08 oz. 0,60 točke manj kot predlani in 0,93 točke manj kot med letoma 2012 in 2016, kažejo podatki mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA. Zabeležilo je šest nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo skupno 19 potnikov in članov posadke.