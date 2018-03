Tedenski pregled - svet od 23. 2. do 1. 3.

Ljubljana, 2. marca - Staro celino je zajel val polarnega mraza, ki so ga poimenovali Pošast z vzhoda. Nizke temperature so zahtevale več kot 50 življenj. V Evropi je močno odmeval umor slovaškega preiskovalnega novinarja, ki je pisal o povezavah med slovaško politiko in italijansko mafijo. Varnostni svet ZN je razglasil 30-dnevno prekinitev ognja v Siriji.