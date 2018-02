Vreme: Oblačno z občasnim rahlim sneženjem

Ljubljana, 23. februarja - Danes bo oblačno. Občasno bo snežilo, ob morju in na Goriškem večinoma rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Veter bo gradil snežne zamete. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.