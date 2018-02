Maribor in Olimpija znova favorita nogometne pomladi

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 23. februarja - Spomladanski del nogometne Prve lige Telekom Slovenije se je z zaostalo tekmo 18. kroga med Ankaranom Hrvatini in Aluminijem (1:1) začel v torek. Prvi "redni" spomladanski krog pa bo v očitno še zelo zimskih razmerah na sporedu v soboto in nedeljo. Po jesenskem delu sta na vrhu Maribor in Olimpija, ki tudi v drugem delu sezone veljata za favorita.