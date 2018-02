Fištravec pozval soustanoviteljice zavoda za turizem k plačilu obveznosti

Maribor, 22. februarja - Mariborski župan Andrej Fištravec in predsednik sveta Zavoda za turizem Maribor-Pohorje Gregor Bezlaj sta občine Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše, ki so soustanoviteljice zavoda, pozvala, naj ob tem, ko uveljavljajo pravice pri njegovem upravljanju, izpolnijo še svoje finančne obveznosti. S tem sta se odzvala na nasprotovanju menjave direktorice.