Vreme: Sneženje se bo okrepilo

Ljubljana, 22. februarja - Ponoči bo sneženje zajelo vso Slovenijo. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo večinoma deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem do 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.