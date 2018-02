Faustov münchenski festival z okoli 500 dogodki

München, 23. februarja - V Münchnu so v sredo odprli festival, ki se posveča enemu najslavnejših del nemške književnosti - Faustu Johanna Wolfganga von Goetheja. Vse do 29. julija se bodo vrstile razstave, branja, gledališke predstave, opere, filmi in seminarji. V znamenju zgodbe o učenjaku, ki svojo dušo zapiše hudiču, bo okoli 500 dogodkov.