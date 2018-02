Izetbegović opozoril na možnost poslabšanja odnosov med BiH in Hrvaško

Zagreb/Sarajevo, 21. februarja - Bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović je danes ocenil, da bo neizogibno sledilo poslabšanje odnosov med Sarajevom in Zagrebom, če bo Hrvaška nadaljevala z zanikanjem "interesov, stališč in pravic BiH". Obenem je ocenil, da so odnosi med Hrvaško in BiH še zmeraj dobrososedski.