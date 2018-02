Danes začetek zbiranja vlog za kmetijske subvencije

Ljubljana, 26. februarja - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja danes začenja kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Zamudniki bodo vloge lahko oddali do 31. maja, a se za vsak dan zamude izplačilo zmanjša. Direktor agencije Benedikt Jeranko pričakuje, da bodo kmetje letos oddali približno 57.000 vlog.