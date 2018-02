Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno in zaključili s padci. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bili vlagatelji po prostem ponedeljku zaradi praznika brez pravega zagona. Vrednost kriptovalute bitcoin pa se je dvignila nad 11.000 dolarjev.