V Vzhodni Guti v zadnjih dneh bombardirali sedem bolnišnic

Damask, 20. februarja - V zadnjih dveh dneh so bombardirali sedem bolnišnic na območju Vzhodne Gute v bližini Damaska, ki je pod nadzorom upornikov. Od tega so štiri uničene in ne morejo več delovati, napadi pa so terjali tudi žrtve. Najmanj eno bolnišnico so uničile ruske sile v letalskem napadu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.