DZ potrdil novosti s področja družinske politike

Ljubljana, 20. februarja - Poslanke in poslanci so s 67 glasovi za in brez glasu proti potrdili novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja in uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. Z 48 glasovi za in osmimi proti so potrdili predlog resolucije o družinski politiki 2018-2028.