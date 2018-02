Odzivi politike ob poročanju glede hrvaških tožb proti NLB skopi

Ljubljana, 20. februarja - V večini strank ne komentirajo informacij, da je NLB poplačala zahtevke na podlagi dveh izgubljenih sodb na hrvaških sodiščih zaradi prenesenih deviznih vlog. Odzvali so se v NSi, kjer od vlade, MF in NLB pričakujejo informacije, podobno poslanka Alenka Bratušek. Po oceni poslanca Bojana Dobovška je treba redefinirati odnos do Hrvaške.