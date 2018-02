Sirske provladne sile prispele v Afrin

pripravil Blaž Mohorčič

Damask, 20. februarja - Konvoj sirskih provladnih sil je danes prispel v sirsko regijo Afrin, ki je pod nadzorom Kurdov. Šlo naj bi za uresničitev dogovora med sirskim režimom in Kurdi o sodelovanju v boju proti turški ofenzivi na Afrin. Medtem so provladne sile nadaljevale obstreljevanje Vzhodne Gute, kjer so v zadnjih dneh ubile skoraj 200 ljudi.