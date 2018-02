Uspeh na azijskem trgu okrepil dobiček HSBC

London, 20. februarja - Bančni velikan HSBC s sedežem v Londonu je lani vknjižil 7,9 milijarde evrov čistega dobička, kar je skoraj osemkrat toliko kot leto prej. Rezultat pripisujejo zelo uspešnemu poslovanju na azijskem trgu, na katerega so tudi sicer osredotočeni. Leta 2016 so dobiček sicer zmanjšali visoki stroški prestrukturiranja in odpis premoženja.