Zaradi gradbenih del moten promet preko jezu v Markovcih

Markovci, 22. februarja - Zaradi gradbenih del družbe Rudarski gradbeni programi (RGP) v okviru rekonstrukcije in dozidave cestišča preko jezu Markovci bo danes med 9. in 11. uro dopoldne za ves promet zaprta cesta preko jezu, so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor (DEM). Kot so pojasnili, bodo v tem času izvajali montažo odrov na prvem pretočnem stebru.