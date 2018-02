Slovenija podpisala dogovor za častno gostjo na frankfurtskem sejmu leta 2022

Ljubljana, 20. februarja - Minister za kulturo Tone Peršak in direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida sta danes z direktorjem Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgenom Boosom podpisala dogovor, ki uradno potrjuje, da bo Slovenija leta 2022 častna gostja te najpomembnejše literarne prireditve na svetu. Kot so poudarili, je to edinstvena priložnost za vsako državo.