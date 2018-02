Tolminsko festivalsko poletje bo odprl reggae, v ospredju Ziggy Marley

Tolmin, 20. februarja - Sezono velikih glasbenih festivalov na tolminskem sotočju bo letos odprl festival Overjam, posvečen reggea glasbi. Potekal bo mesec dni prej kot v preteklih letih, in sicer med 10. in 15. julijem. Znani so tudi že prvi nastopajoči, med katerimi izstopa Ziggy Marley, osemkratni dobitnik grammyja in najstarejši sin legendarnega Boba Marleyja.