Maribor, 20. februarja - Pogrešajo 43-letno Rahelo Majcen iz Maribora, ki so jo nazadnje videli v ponedeljek ob 7. uri, ko se je s kolesom odpeljala v službo na Teznem v Mariboru. Majcnova je srednje postave, visoka 162 centimetrov, svetle polti, rjavih oči in črnih las, ki segajo do vratu, so sporočili s Policijske uprave Maribor.