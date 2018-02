Ptujski svetniki še enkrat potrdili po mnenju župana nezakonite sklepe

Ptuj, 19. februarja - Ptujski župan Miran Senčar je na današnjo sejo mestnega sveta spet uvrstil odločanje o predlogih dela svetnikov, s katerimi ti želijo razveljaviti razpis občine za izvajalca del za pet milijonov evrov vreden in evropsko sofinanciran projekt prenove mestne tržnice. Tudi tokrat so izglasovali sklepe, ki so po mnenju Senčarja nezakoniti.