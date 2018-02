Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 19. februarja - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je današnje trgovanje zaključil z 0,96-odstotno rastjo. Najbolj prometne so bile delnice Petrola, katerih tečaj se je zvišal za 2,06 odstotka. Najvišjo rast so sicer zabeležile delnice Gorenja, največji padec pa delnice Intereurope. Vlagatelji so sklenili za 536.950 evrov poslov.