Winnipeg potrdil drugo mesto na zahodu

New York, 19. februarja - Hokejisti Winnipega so v severnoameriški ligi NHL ugnali Florido kar s 7:2 in se spet povzpeli na drugo mesto v zahodni konferenci ter tretje v ligi. Na tekmi so gostje vodili z 1:0 in izenačili na 2:2, odločilna pa je bila zadnja četrtina, ki so jo gostitelji dobili s 4:0. Za zmagovalce je dvakrat zadel Kyle Connor.