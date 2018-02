V Avstriji "senzacionalen začetek" peticije proti kajenju v lokalih

Dunaj, 18. februarja - Pod peticijo, ki zahteva razpis referenduma za prepoved kajenja v lokalih, se je v Avstriji v manj kot treh dneh podpisalo več kot 100.000 ljudi. Pobuda je tako zelo hitro presegla prag, potreben za to, da o njeni vsebini razpravlja parlament, so danes sporočili njeni organizatorji in se pohvalili s "senzacionalnim začetkom".