Macron in evropske volitve - bo po Franciji osvojil še Bruselj?

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 18. februarja - Pred naslednjimi evropskimi volitvami so vse oči uprte v francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Številna vprašanja za zdaj ostajajo brez odgovorov. Mu bo uspelo ponoviti uspeh na domačih tleh tudi na evropskem odru in po Franciji osvojiti še Bruselj? Se bo bila glavna bitka med EPP in Macronom ali med evroskeptiki in proevropskimi silami?