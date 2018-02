Protestniki na Floridi nad Trumpa, ta pa nad FBI

Fort Lauderdale/Washington, 18. februarja - Na Floridi se je v soboto na ulice podalo na stotine ljudi na čelu z dijaki, ki so preživeli nedavni strelski pohod na šoli v Parklandu. "Sram naj te bo!" so med drugim predsedniku ZDA Donaldu Trumpu sporočali protestniki in zahtevali strožji nadzor nad orožjem. Trump je medtem krivdo za pokol v tvitu pripisal zvezni policiji FBI.