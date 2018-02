Haradinaj poziva vse članice EU k priznanju Kosova

Priština, 17. februarja - Kosovski premier Ramush Haradinaj je ob deseti obletnici samostojnosti države pozval Evropsko unijo, naj najde način, da bi pet držav članic nehalo blokirati evropsko perspektivo Kosova in da priznajo samostojnost Kosova. To bi po njegovem mnenju olajšalo normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino.