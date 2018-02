Newyorške borze mešano

New York, 16. februarja - Newyorške borze so teden zaključile mešano. Indeks Dow Jones in S&P 500 sta zaključila nad izhodiščem, medtem ko je Nasdaq padel v rdeče območje. Indeksi so zdrsnili po tem, ko je posebni ameriški tožilec Robert Mueller sporočil, da je obtožil 13 ruskih državljanov in tri ruska podjetja vpletanja v predsedniške volitve v ZDA leta 2016, poroča AFP.