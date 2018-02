Netanjahu marca na obisk v Belo hišo

Washington, 16. februarja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo 5. marca obiskal Belo hišo, so danes potrdili v ameriški administraciji. Netanjahu, ki ima sicer v ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu tesnega zaveznika, se je nedavno zapletel v manjši spor z ameriško vlado, ko je zatrdil, da se z njo pogovarja o priključitvi zasedenih ozemlji. To so ZDA ostro zanikale.