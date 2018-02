Ljubljanska borza ta teden z rastjo

Ljubljana, 16. februarja - Tečaji pomembnejših vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju zvišali. Osrednji indeks SBI TOP je zabeležil 1,54-odstotno rast in teden sklenil pri 815,88 točke. Skupni promet je dosegel nekaj več kot 4,04 milijona evrov, pri čemer so bile spet najbolj prometne delnice Krke. Te so se podražile za 1,79 odstotka.