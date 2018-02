Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 16. februarja - Indeksi na newyorških borzah se uvodoma gibajo neenotno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se vlagatelji po napadu panike v začetku tedna nekoliko pomirili. Pozorni so predvsem na poslovanja večjih podjetij in januarske statistike, ki jo v teh dneh objavljajo pristojne institucije.