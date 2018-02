Angleži so januarja zapravljali največ

Berlin, 16. februarja - Klubi v petih najmočnejših evropskih nogometnih ligah, torej španski, angleški, italijanski, nemški in francoski, so v januarskem prestopnem roku rekordno zapravljali. Za okrepitve so porabili približno 784,5 milijona evrov, od tega skoraj polovico angleški klubi, piše v poročilu Mednarodne nogometne zveze (Fifa).