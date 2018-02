Kompleksu BPT v Tržiču se obetajo lepši časi

Tržič, 18. februarja - Kompleks nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice (BPT), ki je največjo degradirano industrijsko območje v tržiški občini in je v precejšnjem delu opuščen, bo že letos začel dobivati lepšo podobo. Občina je lani namreč odkupila del nepremičnin in se bo v prihodnjih mesecih lotila rušenja nekaterih objektov, ki niso spomeniško zaščiteni.