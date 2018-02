Turško tožilstvo za nemškega dopisnika Yücela zahteva do 18 let zapora

Istanbul, 16. februarja - Turško tožilstvo za nemško-turškega dopisnika časnika Die Welt Deniza Yücela zahteva do 18 let zapora. Pred tem je sodišče v Istanbulu odredilo izpustitev Yücela iz preiskovalnega pripora, kjer je bil več kot leto dni, je danes za Die Welt sporočil njegov odvetnik Veysel Ok. Dopisnika, ki je že na prostosti, je pred zaporom pričakala njegova žena.