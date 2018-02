Odpoklic več izdelkov linije Citrin

Izdelki so bili naprodaj v prodajalnah podjetji Merkur in Lesnina. LOT številka linije Citrin je 2017-00125. Vse kozice linije Citrin imajo steklene pokrove. Kupce prosijo, da izdelek vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili z zdravstvenega inšpektorata.

izdelek ime artikla EAN koda dimenzija v cm --------------------------------------------------------------- džezva za kavo 20.9 CITRIN 3830068920005 9 džezva za kavo 20.11 CITRIN 3830068920036 11 lonček s kljunom 30.10 CITRIN 3830068920067 10 lonček s kljunom 30.12 CITRIN 3830068920098 12 kozica nizka 60.16 CITRIN 3830068920128 16 kozica nizka 60.18 CITRIN 3830068920142 18 kozica nizka 60.20 CITRIN 3830068920166 20 kozica visoka 70.16 CITRIN 3830068920180 16 kozica visoka 70.18 CITRIN 3830068920203 18 kozica visoka 70.20 CITRIN 3830068920227 20 kozica visoka 70.24 CITRIN 3830068920241 24