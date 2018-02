Zvezda iz Kabareta Liza Minnelli prodaja svoj znameniti kostum

Los Angeles, 19. februarja - Ameriška igralka in pevka Liza Minnelli bo na majski dražbi kalifornijske avkcijske hiše Profiles and History ponudila svoj znameniti kostum - polcilinder, škornje in telovnik z globokim izrezom - iz filma Kabaret, za katerega si je leta 1972 prislužila oskarja. Na dražbi bo sicer 1000 predmetov, ki pripadajo tako njej kot njenima staršema.