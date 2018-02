Slovenci slalomski uvod v sezono opravili brez težav

Sydney, 16. februarja - Slovenski slalomisti na divjih vodah, ki se to zimo na novo sezono pripravljajo v Avstraliji, so uspešno odprli tekmovanja v letu 2018. V kvalifikacijah odprtega prvenstva Avstralije so bili namreč uspešni vsi in si tako zagotovili polfinalne nastope, ki so na sporedu v soboto in nedeljo.