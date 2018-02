Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 16. februarja - Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Na Štajerskem in v Pomurju so možne rahle kratkotrajne padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Sprva ni izključen pojav poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.