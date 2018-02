Sloveniji skupaj z Makedonijo in Črno goro že žensko rokometno EP?

Ljubljana, 16. februarja - Evropska rokometna zveza je potrdila kandidate za organizacijo naslednjih evropskih prvenstev, ki jih bo krovna zveza izbrala na kongresu 18. junija v Glasgowu. V ženski konkurenci je zanimanje za izvedbo turnirja majhno in skupna kandidatura Slovenije, Makedonije in Črne gore za EP 2022 je zaenkrat edina, ki so jo države vložile na EHF.