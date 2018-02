Newyorške borze peti dan zapored v zelenem

New York, 15. februarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje že peti dan zapored končali v zelenem, kar po ocenah borznih analitikov kaže na to, da se je polegel strah med vlagatelji, da bi ameriška centralna banka Federal Reserve v luči močne inflacije pospešila tempo višanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.