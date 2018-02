Delo: Cena za glavo (16. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Telesa, ki so jih ljudje po svoji smrti pripravljeni darovati v izobraževalne namene, so sicer brezplačna, vendar je pri tem treba upoštevati manipulativne stroške, ki jih ima ustanova, ki jih dobi. Povezani so s pripravo, prevozom pokojnika, upepelitvijo, piše Brigite Ferlič Žgajnar v Delu.