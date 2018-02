V nesreči na železniškem prehodu v Sevnici ena oseba poškodovana

Sevnica, 15. februarja - Na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo med postajama Blanca in Sevnica je danes okoli 15.30 pred potniški vlak zapeljalo osebno vozilo. Ena oseba je bila poškodovana. Slovenske železnice so odpravile posledice nesreče in za ves promet odprle progo ob 17.15. V potniškem prometu za zdaj nastajajo manjše zamude, so sporočili z železnic.