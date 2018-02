Za izbirno komisijo trije primerni kandidati za namestnika predsednika KPK

Ljubljana, 15. februarja - Izbirna komisije za namestnika predsednika protikorupcijske komisije je predsedniku republike Borutu Pahorju predstavila poročilo o delu. Formalne pogoje je izpolnjevalo vseh sedem prijavljenih kandidatov, po oceni komisije so trije primerni za imenovanje. To so Mirjam Dular, Uroš Novak in Sandi Sendelbah, so sporočili iz predsednikovega urada.