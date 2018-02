Do Natovega cilja o obrambnih izdatkih še dolga pot

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 15. februarja - Obrambni ministri članic zveze Nato so se na dvodnevnem zasedanju v Bruslju dogovorili za vzpostavitev dveh novih poveljstev v odziv na nove izzive ter za začetek načrtovanja misije za urjenje v Iraku. Znova so odmevali tudi pozivi h krepitvi obrambnih izdatkov. Do leta 2024 naj bi glavni cilj izpolnilo petnajst zaveznic. Slovenije ni med njimi.