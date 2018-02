Ljubljanska borza z novimi produkti naproti malim in srednjim podjetjem

Ljubljana, 15. februarja - Ljubljanska borza želi z novimi produkti oblikovati ekosistem za lažje financiranje malih in srednjih podjetij, s čimer bi lahko omogočili hitrejši razvoj tega temeljnega segmenta slovenskega gospodarstva in nove naložbene priložnosti vlagateljem. Na voljo sta med drugim večstranski trgovalni sistem Progress in crowdfunding platforma Funderbeam.