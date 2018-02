Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke in Triglava

Ljubljana, 15. februarja - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes izgubil približno petino odstotka. V rdečem območju so sklenile vse pomembnejše delnice, razen delnice Gorenja. Vlagatelji so sklenili za 708.830 evrov promet, največ zanimanja so pokazali za delnice Krke in Zavarovalnice Triglav.