Šabeder kot ključni izziv mandata vidi sanacijo UKC Ljubljana

Ljubljana, 15. februarja - Novoimenovani generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder vidi sanacijo in uravnoteženo poslovanje UKC kot ključni izziv tega vodstva. Poleg tega so prioritete graditev zaupanja bolnikov, ureditev področja informatike ter učinkovitejša in boljša organizacija dela v UKC.