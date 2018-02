Dvoršakova in Venta najmočnejša slovenska aduta v Györu

Ljubljana, 16. februarja - Pred slovensko strelsko reprezentanco je krona letošnje zimske sezone. Dvaindvajsetčlanska slovenska odprava bo med 18. in 25. februarjem drugič v zadnjih treh letih v madžarskem Györu merila moči z najboljšimi strelci in strelkami na stari celini, najmočnejša slovenska aduta pa sta Živa Dvoršak in Kevin Venta.