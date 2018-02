V Beltincih in Dokležovju obsežne hišne preiskave

Beltinci, 15. februarja - V Beltincih in Dokležovju so dopoldne potekale hišne preiskave v romskih zaselkih zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. V obeh naseljih so bili tudi pripadniki posebne policijske enote. Med preiskavo so zasegli več različnih kosov prepovedanega orožja in manjšo količino droge, so sporočili s policije.