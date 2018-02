Prometna napoved do 23. februarja

Ljubljana, 15. februarja - Začetek počitnic v zahodnem in osrednjem delu Slovenije bo konec tedna vplival na povečan promet proti turističnim krajem in smučarskim središčem. V tem delu bodo med tednom prometno manj obremenjene jutranje in popoldanske konice, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.